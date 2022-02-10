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Игровой смартфон Lenovo получит 22 ГБ гибридной оперативной памяти

Вдумайтесь в эту цифру!
Совсем скоро Lenovo представит свой новый игровой смартфон — Lenovo Legion Y90. И хоть до анонса ещё есть время, представители бренда решили удивить нас уже сейчас.
Игровой смартфон Lenovo получит 22 ГБ гибридной оперативной памяти

Так, менеджер по продуктам Lenovo Лин Лин опубликовал в Weibo скриншоты, которые демонстрируют главные характеристики грядущей новинки. Из них мы можем узнать, что в основу аппарата ляжет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Но куда интереснее объём оперативной памяти. На официальных изображениях указано, что Legion Y90 получит до 18 ГБ RAM. А учитывая, что смартфон оснастят технологией добавления виртуальной памяти, количество «оперативки» будет составлять все 22 ГБ.

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Постоянная память также призвана удивить. В смартфоне будет использоваться схема UFS 3.1 + SSD. Суммарный объём такой памяти составит 640 ГБ.

AMOLED-дисплей новинки от Lenovo получит частоту обновления 144 Гц. В то же время частота отклика сенсорного слоя и вовсе составит 720 Гц.

Источник: GMSArena
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