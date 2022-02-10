Игровой смартфон Lenovo получит 22 ГБ гибридной оперативной памяти

Так, менеджер по продуктам Lenovo Лин Лин опубликовал в Weibo скриншоты, которые демонстрируют главные характеристики грядущей новинки. Из них мы можем узнать, что в основу аппарата ляжет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Но куда интереснее объём оперативной памяти. На официальных изображениях указано, что Legion Y90 получит до 18 ГБ RAM. А учитывая, что смартфон оснастят технологией добавления виртуальной памяти, количество «оперативки» будет составлять все 22 ГБ.