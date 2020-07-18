Игровой смартфон Lenovo с необычной селфи-камерой показали на видео

Благодаря данному ролику наконец-то стало понятно, почему устройство оснащено фронтальной камерой, выезжающей из корпуса при горизонтальном хвате смартфона. Как оказалось, такое решение было выбрано для того, чтобы игроки могли удобно проводить стримы прямо со своих смартфонов. Стоит отметить, что это достаточно смелое и нестандартное решение, особенно для 2020 года, когда каждый новый смартфон внешне похож на сотни других устройств на рынке.

Напомним, что прежние слухи гласили, что новинка будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865+, оснащаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, а также иметь до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти постоянной (причем стандарта UFS 3.1!), а также сверхбыструю проводную зарядку на 90 Вт. Анонс смартфона ожидается уже со дня на день - 22 июля.