Игровой смартфон Razer катастрофически сильно упал в цене

Напомним, что смартфон оснащен 5,7 дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Устройство работает на базе актуального процессора Snapdragon 845, с поддержкой технологии Dolby Atmos. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 4000 мАч.

На старте продаж Razer Phone 2 имел стоимость 800 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, тогда как сейчас смартфон можно ухватить с 69% скидкой, а это всего 550 долларов. Для этого необходимо купить его на Best Buy, а далее активировать его в сетях Verizon или AT&T, отдав за это порядка 250 долларов.