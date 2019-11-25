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Сегодня 11:07
Игровой смартфон Razer катастрофически сильно упал в цене
Razer Phone 2 можно купить со скидкой 69%
Стало известно о том, что игровой смартфон Razer Phone 2, с частотой обновления экрана равной 120 Гц, продается по рекордно низкой стоимости. Несмотря на то, что компания Razer презентовала устройство больше года назад, смартфон все еще может составить конкуренцию современным моделям.
Напомним, что смартфон оснащен 5,7 дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Устройство работает на базе актуального процессора Snapdragon 845, с поддержкой технологии Dolby Atmos. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 4000 мАч.
На старте продаж Razer Phone 2 имел стоимость 800 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, тогда как сейчас смартфон можно ухватить с 69% скидкой, а это всего 550 долларов. Для этого необходимо купить его на Best Buy, а далее активировать его в сетях Verizon или AT&T, отдав за это порядка 250 долларов.