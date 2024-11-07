Опубликовано 07 ноября 2024, 12:301 мин.
Игровой смартфон Red Magic 10 Pro получит систему охлаждения «компьютерного уровня»Ждем 13 ноября
Компания Nubia заявила, что её предстоящий флагманский смартфон Red Magic 10 Pro, презентация которого запланирована на 13 ноября, будет оснащён передовой системой охлаждения.
Впервые в индустрии, в конструкции устройства будет использован композитный жидкий металл, что повысит теплопроводность на 30%. Кроме того, смартфон сохранит фирменную турбину, работающую на скорости до 23 000 об/мин.
Ожидается, что такая система охлаждения обеспечит эффективность рассеивания тепла на уровне персональных компьютеров, что особенно важно для флагманского процессора Snapdragon 8 Elite, установленного в устройстве. Это позволит максимально раскрыть его производительность.
Ранее сообщалось, что Red Magic 10 Pro получит 6.85-дюймовый OLED-дисплей с ультратонкими рамками, встроенной фронтальной камерой, частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K. Заявленная яркость экрана составит 2000 нит.