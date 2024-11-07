Игровой смартфон Red Magic 10 Pro получит систему охлаждения «компьютерного уровня»

Впервые в индустрии, в конструкции устройства будет использован композитный жидкий металл, что повысит теплопроводность на 30%. Кроме того, смартфон сохранит фирменную турбину, работающую на скорости до 23 000 об/мин.

Ожидается, что такая система охлаждения обеспечит эффективность рассеивания тепла на уровне персональных компьютеров, что особенно важно для флагманского процессора Snapdragon 8 Elite, установленного в устройстве. Это позволит максимально раскрыть его производительность.