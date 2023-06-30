Игровой смартфон Red Magic 8S Pro набрал почти 2 млн баллов в AnTuTu. У iPhone 14 Pro Max нет и 1 млн

11:19, 30 июня 2023
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Игровой смартфон Red Magic 8S Pro набрал почти 2 млн баллов в AnTuTu. У iPhone 14 Pro Max нет и 1 млнВпечатляющие результаты
Не так давно Nubia официально объявила о предстоящем выпуске смартфона Red Magic 8S Pro.
Основной для устройства станет процессор Snapdragon 8 Gen 2 с повышенной частотой работы. Запуск новинки намечен уже на 5 июля, пока что в Китае.
И вот, незадолго до мероприятия, в Сети появилась информация о результатах Red Magic 8S Pro в тестах AnTuTu. Оказалось, что устройству удалось выбить более 1,7 миллиона баллов. У того же iPhone 14 Pro Max этот показатель чуть больше 900 тыс.
Отметим, что ранее источники также рассказали об использовании в игровом смартфоне Nubia 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ внутреннего накопителя стандарта UFS 4.0.
Из прочих интересностей девайса можно отметить аккумулятор на 6000 мАч и быструю 165 Вт зарядку.