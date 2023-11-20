Игровой смартфон Red Magic 9 Pro установил рекорд AnTuTu — более 2 млн баллов

Игровой смартфон Red Magic 9 Pro установил рекорд AnTuTu — более 2 млн балловЖдем анонса в ближайшие дни
Флагманский смартфон Red Magic 9 Pro, работающий на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, установил новый рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu.
Согласно предварительным тестам, этот мобильный чудо-гаджет набрал поразительные 2 290 773 балла, что является абсолютным рекордом среди всех устройств, прошедших тестирование в AnTuTu.
Сам процессор Snapdragon 8 Gen 3 продемонстрировал впечатляющие результаты, набрав 516 397 баллов, что значительно превышает показатели других процессоров, используемых в Android-смартфонах.
Это даже мощнее, чем результаты A17 Pro, который набрал 387 450 баллов в тесте процессора.
Red Magic 9 Pro обещает стать настоящим игровым монстром, сочетая в себе не только мощный процессор, но и огромный объем оперативной памяти — целых 24 ГБ, что редко встречается даже в производительных персональных компьютерах.
Ожидается, что новинка будет официально представлена 23 ноября.