Игровой смартфон Red Magic 9 Pro установил рекорд AnTuTu — более 2 млн баллов

Это даже мощнее, чем результаты A17 Pro, который набрал 387 450 баллов в тесте процессора.

Red Magic 9 Pro обещает стать настоящим игровым монстром, сочетая в себе не только мощный процессор, но и огромный объем оперативной памяти — целых 24 ГБ, что редко встречается даже в производительных персональных компьютерах.

Ожидается, что новинка будет официально представлена 23 ноября.