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12:24, 20 ноября 2023
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Игровой смартфон Red Magic 9 Pro установил рекорд AnTuTu — более 2 млн баллов

Ждем анонса в ближайшие дни

Флагманский смартфон Red Magic 9 Pro, работающий на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, установил новый рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu.

Согласно предварительным тестам, этот мобильный чудо-гаджет набрал поразительные 2 290 773 балла, что является абсолютным рекордом среди всех устройств, прошедших тестирование в AnTuTu.

Сам процессор Snapdragon 8 Gen 3 продемонстрировал впечатляющие результаты, набрав 516 397 баллов, что значительно превышает показатели других процессоров, используемых в Android-смартфонах.

Игровой смартфон Red Magic 9 Pro установил рекорд AnTuTu — более 2 млн баллов
© Twitter

Это даже мощнее, чем результаты A17 Pro, который набрал 387 450 баллов в тесте процессора.

Red Magic 9 Pro обещает стать настоящим игровым монстром, сочетая в себе не только мощный процессор, но и огромный объем оперативной памяти — целых 24 ГБ, что редко встречается даже в производительных персональных компьютерах.

Ожидается, что новинка будет официально представлена 23 ноября.

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