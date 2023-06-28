Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 8S Pro получит рекордные 24 ГБ оперативной памяти

07:59, 28 июня 2023
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Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 8S Pro получит рекордные 24 ГБ оперативной памятиКуда так много-то?
В Сети появилась свежая информация о грядущем игровом «монстре» — Nubia Red Magic 8S Pro.
По данным инсайдеров, новинка получит впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что на сегодняшний день это рекордно большой объём RAM в мобильных устройствах.
RedMagic 8S Pro также получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm с пиковой тактовой частотой 3,36 ГГц. С его помощью новинка может претендовать на звание одного из самых быстрых и эффективных смартфонов на рынке.
Графический процессор Adreno 740 также будет представлена в улучшенном виде — частота его работы будет увеличена с 680 МГц до 719 МГц.
Напомним, что полноценная демонстрация Red Magic 8S Pro ожидается уже 5 июля.