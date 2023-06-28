Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 8S Pro получит рекордные 24 ГБ оперативной памяти

По данным инсайдеров, новинка получит впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что на сегодняшний день это рекордно большой объём RAM в мобильных устройствах.

RedMagic 8S Pro также получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm с пиковой тактовой частотой 3,36 ГГц. С его помощью новинка может претендовать на звание одного из самых быстрых и эффективных смартфонов на рынке.

Графический процессор Adreno 740 также будет представлена в улучшенном виде — частота его работы будет увеличена с 680 МГц до 719 МГц.

Напомним, что полноценная демонстрация Red Magic 8S Pro ожидается уже 5 июля.