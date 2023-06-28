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07:59, 28 июня 2023
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Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 8S Pro получит рекордные 24 ГБ оперативной памяти

Куда так много-то?

В Сети появилась свежая информация о грядущем игровом «монстре» — Nubia Red Magic 8S Pro.

По данным инсайдеров, новинка получит впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что на сегодняшний день это рекордно большой объём RAM в мобильных устройствах.

RedMagic 8S Pro также получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm с пиковой тактовой частотой 3,36 ГГц. С его помощью новинка может претендовать на звание одного из самых быстрых и эффективных смартфонов на рынке.

Графический процессор Adreno 740 также будет представлена в улучшенном виде — частота его работы будет увеличена с 680 МГц до 719 МГц.

Напомним, что полноценная демонстрация Red Magic 8S Pro ожидается уже 5 июля.

Источник:PhoneArena
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