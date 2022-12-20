Игровой смартфон ZTE с 165-Вт быстрой зарядкой анонсируют до конца 2022 года

Внезапно, случится это не в следующем году, в рамках той же CES 2023. Вместо этого китайский бренд решил порадовать своих фанатов под конец года — соответствующая презентация состоится уже 26 декабря.

В честь тизера мероприятия, ZTE опубликовала постер, на котором изображён то ли гуманоидный робот, то ли человек в доспехах.