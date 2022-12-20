Игровой смартфон ZTE с 165-Вт быстрой зарядкой анонсируют до конца 2022 года

14:42, 20 декабря 2022
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Игровой смартфон ZTE с 165-Вт быстрой зарядкой анонсируют до конца 2022 годаПричём нас ждёт целая линейка
Последние недели по Сети ходили активные слухи о новом игровом флагмане ZTE — смартфоне Nubia Red Magic 8 Pro. И вот, наконец-то, компания раскрыла дату его анонса.
Фото: GSMArena
Внезапно, случится это не в следующем году, в рамках той же CES 2023. Вместо этого китайский бренд решил порадовать своих фанатов под конец года — соответствующая презентация состоится уже 26 декабря.
В честь тизера мероприятия, ZTE опубликовала постер, на котором изображён то ли гуманоидный робот, то ли человек в доспехах.
По данным инсайдеров, на презентации нас ждёт анонс полноценной линейки. Причём Red Magic 8 Pro сможет похвастаться неким топовым процессором, аккумулятором на 6000 мАч и быстрой зарядкой на 165 Вт.
Больше подробностей ожидается со дня на день.