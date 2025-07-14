Игровые Nord 5 и CE 5 от OnePlus появились на AliExpress и их можно заказать в Россию

OnePlus Nord 5 получил AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1.5K, а технология Aqua Touch обеспечивает точное управление даже влажными пальцами.

Смартфон работает на мощном чипе Snapdragon 8s Gen 3 и оснащён аккумулятором на 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Основная и фронтальная камеры — по 50 Мп, оптимизированы для ночной съёмки и видеозвонков.

OnePlus Nord CE 5 предлагает AMOLED-дисплей 120 Гц с тем же Aqua Touch и работает на чипсете MediaTek Dimensity 8350. Ёмкость батареи — 7100 мАч, быстрая зарядка — 80 Вт. Камеры также по 50 Мп, включая фронтальную, с фокусом на ночную съёмку.

Обе модели доступны в чёрном, белом и голубом цветах. Средняя доставка — около двух недель. Цена OnePlus Nord 5 начинается от 50 700 рублей за версию 8/256 ГБ, а Nord CE 5 — 38 600 рублей за версию 8/256 ГБ.