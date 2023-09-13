Игровые журналисты протестировали и расхвалили версию Resident Evil 8 для iPhone 15 Pro

Игра работала на смартфоне в стабильных 30 кадрах в секунду. Это особенно поразительно, учитывая, что игра запускалась непосредственно на устройстве, а не через облачные сервисы.

По словам журналиста, хотя точное разрешение экрана не было подтверждено, текстуры и визуальное качество выглядели впечатляюще. Это подчёркивает, что версия для iPhone не является урезанной или упрощённой — это полноценный порт проекта.

Ещё одним плюсом является возможность универсальной покупки. Так, если вы приобретаете игру для iPhone 15 Pro, вы сможете запустить её также на iPad и Mac, при условии, что у вас есть устройства с чипами Apple Silicon (например, M1 или новее).