ИИ Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone, что его бросила девушка

В день своего рождения Сприн получил необычное уведомление, в котором говорилось: «Больше не в отношениях, хочет забрать вещи из квартиры». ИИ проанализировал личную переписку и пересказал её сжато для владельца телефона.

История вызвала сомнения у пользователей в интернете, но сам Сприн утверждает, что всё произошло на самом деле.