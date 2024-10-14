ИИ Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone, что его бросила девушка

ИИ Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone, что его бросила девушкаБудущее уже здесь
В день своего рождения Сприн получил необычное уведомление, в котором говорилось: «Больше не в отношениях, хочет забрать вещи из квартиры». ИИ проанализировал личную переписку и пересказал её сжато для владельца телефона.
История вызвала сомнения у пользователей в интернете, но сам Сприн утверждает, что всё произошло на самом деле.
Он оценил работу ИИ неоднозначно: с одной стороны, искусственный интеллект действовал как безэмоциональный ассистент, что помогло дистанцироваться от ситуации; с другой — случай показался ему слишком фантастическим и напоминающим сюжеты антиутопий.
Отметим, что такие возможности Apple Intelligence пока что находятся на стадии тестирования и предназначены для краткого пересказа объёмных переписок. В планы разработчиков не входили оповещения о личных драмах, и это, вероятно, будет учтено при дальнейшем развитии функции.