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Опубликовано 14 октября 2024, 07:36
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ИИ Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone, что его бросила девушка

Будущее уже здесь
ИИ-помощник Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone 15 Pro, программисту из Нью-Йорка по имени Ник Сприн, о том, что его девушка решила прекратить отношения.
ИИ Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone, что его бросила девушка
© X.com

В день своего рождения Сприн получил необычное уведомление, в котором говорилось: «Больше не в отношениях, хочет забрать вещи из квартиры». ИИ проанализировал личную переписку и пересказал её сжато для владельца телефона.

История вызвала сомнения у пользователей в интернете, но сам Сприн утверждает, что всё произошло на самом деле.

ИИ Apple Intelligence сообщил владельцу iPhone, что его бросила девушка
© X.com

Он оценил работу ИИ неоднозначно: с одной стороны, искусственный интеллект действовал как безэмоциональный ассистент, что помогло дистанцироваться от ситуации; с другой — случай показался ему слишком фантастическим и напоминающим сюжеты антиутопий.

Отметим, что такие возможности Apple Intelligence пока что находятся на стадии тестирования и предназначены для краткого пересказа объёмных переписок. В планы разработчиков не входили оповещения о личных драмах, и это, вероятно, будет учтено при дальнейшем развитии функции.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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#Искусственный интеллект
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