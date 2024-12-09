ИИ-ассистент в Nothing Phone (3) окажется лучше интегрирован, чем у Apple или Google

Одной из главных особенностей станет усовершенствованный ИИ-ассистент, который обещает превзойти решения от Apple и Google.

Особое внимание уделено уникальной интеграции ИИ в пользовательский интерфейс. Ассистент способен взаимодействовать с пользователем в непринужденной форме, демонстрируя «эмоции» через минималистичные графические элементы.

Например, он представлен в виде пары глаз, которые появляются в различных меню. Управление осуществляется простым удержанием пальца на экране.

Главная идея — минимизация необходимости установки приложений. ИИ будет служить посредником между пользователем и платформами, предоставляя всю важную информацию и функции в упрощенном виде.

Это может полностью изменить взаимодействие с телефоном, превращая его в персонального цифрового помощника, который берет на себя управление уведомлениями, ответами на письма и даже заказами кофе.