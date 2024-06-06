ИИ-функции появятся во всех смартфонах Oppo, а не только в флагманах

Такое заявление было сделано в рамках инициативы компании по созданию исследовательского центра, который сосредоточится на разработке пользовательских AI-решений.

Президент подразделения Overseas MKT, Sales и Service Oppo Билли Чжан отметил, что впервые в отрасли Oppo планирует внедрить генеративный ИИ во все свои продуктовые линии. К концу года компания рассчитывает предоставить ИИ-возможности примерно 50 млн пользователей.

Компания также сообщила о сотрудничестве с такими гигантами, как Google, MediaTek и Microsoft, чтобы расширить набор ИИ-функций на своих устройствах.

Например, благодаря партнерству с Google, в смартфонах бренда появятся функции AI Writer и AI Recording Summary.

Партнерство с MediaTek направлено на улучшение эффективности хранения данных и вычислительных процессов в будущих флагманских моделях Oppo, а кооперация с Microsoft улучшит связь между смартфонами и настольными компьютерами.