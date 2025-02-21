ИИ-функция Circle for Search от Google наконец-то появилась и на iPhone

Теперь пользователи могут выделять любой элемент на экране — текст, изображение или видео — и мгновенно искать его в Google. Функция уже доступна в приложении Google и браузере Chrome для iOS.

В отличие от Android, где Circle to Search работает на уровне всей системы, на iPhone эта возможность ограничена только двумя приложениями.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть меню с тремя точками в Google или Chrome и выбрать «Поиск на экране с помощью Google Lens». Затем можно обвести, выделить или просто нажать на интересующий объект.

В ближайшие месяцы Google также добавит отдельную кнопку Lens в адресную строку Chrome для быстрого доступа к функции.