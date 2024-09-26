ИИ Gemini Nano появится не только на смартфонах Pixel и Samsung

Теперь она появится и на смартфонах Xiaomi. Как стало известно, ИИ Gemini Nano будет интегрирован в устройства серии Xiaomi 14T и глобальную версию Xiaomi Mix Flip через предстоящее обновление.

Gemini Nano уже используется в приложении Google Messages для функции Magic Compose, которая предлагает ответы на сообщения, анализируя последние 20 сообщений на устройстве.

Важно отметить, что все данные обрабатываются локально для обеспечения конфиденциальности.

Модель занимает около 1 ГБ памяти. При этом Google планирует открыть API для сторонних разработчиков, что позволит использовать Gemini Nano для других задач, например, создания резюме документов на устройстве.