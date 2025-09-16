ИИ от Google обошёл ChatGPT на iPhone по количеству скачиваний

Согласно материалу 9to5Mac, другие известные приложения Google, такие как Поиск, Карты, Chrome и Gmail, не занимают аналогичных позиций в App Store. Несмотря на это, нейросеть Gemini продемонстрировала высокую производительность не только в США, но и в Канаде и Великобритании.

Одним из ключевых факторов успеха Gemini является новая функция под названием Nano Banana. Функция позволяет копировать и изменять символы с одного изображения на другое. Кроме того, Nano Banana позволяет легко интегрировать и изменять элементы различных фотографий с помощью интерактивного интерфейса чата.

С момента выхода приложение Nano Banana быстро привлекло значительную базу пользователей и оказало «существенное влияние на развитие искусственного интеллекта и редактирования изображений».