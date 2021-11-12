Илон Маск начнёт выпускать смартфоны под брендом Tesla

Отмечается, что такое стекло уже используется в спортивных автомобилях и было представлено в смартфоне OnePlus Concept One.

Из характеристик сообщается о том, что Tesla Phone построен на чипе Snapdragon 898, имеет дисплей разрешением 4k, три задние камеры с основным 108-мегапиксельным сенсором и оснащён накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Сколько устройство будет стоить, не раскрывается.