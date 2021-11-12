Телефоны
Вчера в 22:36
1 мин.

Илон Маск начнёт выпускать смартфоны под брендом Tesla

Устройство называется Tesla Phone
В Сети опубликовали изображения первого смартфона от Илона Маска, которые будут выпускаться под брендом Tesla.
Илон Маск начнёт выпускать смартфоны под брендом Tesla

Tesla Phone, так называется устройство, получил премиальный угловатый дизайн и флагманские характеристики, не уступающие гаджетам от ведущих вендоров. Предполагается, что Tesla Phone будет иметь «невидимую камеру» — об этом говорит надпись «Invisible camera» на одном из снимков устройства. Вероятно, смартфон получит электрохромное стекло, которое может становиться прозрачным или затемнённым, и тогда камеру, действительно, не будет видно под ним.

1 / 1

Отмечается, что такое стекло уже используется в спортивных автомобилях и было представлено в смартфоне OnePlus Concept One.

Из характеристик сообщается о том, что Tesla Phone построен на чипе Snapdragon 898, имеет дисплей разрешением 4k, три задние камеры с основным 108-мегапиксельным сенсором и оснащён накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Сколько устройство будет стоить, не раскрывается.

Источник: Gizchina
Новости партнеров
Новости партнеров