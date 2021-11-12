Илон Маск начнёт выпускать смартфоны под брендом Tesla

Илон Маск начнёт выпускать смартфоны под брендом TeslaУстройство называется Tesla Phone
Tesla Phone, так называется устройство, получил премиальный угловатый дизайн и флагманские характеристики, не уступающие гаджетам от ведущих вендоров. Предполагается, что Tesla Phone будет иметь «невидимую камеру» — об этом говорит надпись «Invisible camera» на одном из снимков устройства. Вероятно, смартфон получит электрохромное стекло, которое может становиться прозрачным или затемнённым, и тогда камеру, действительно, не будет видно под ним.
Отмечается, что такое стекло уже используется в спортивных автомобилях и было представлено в смартфоне OnePlus Concept One.
Из характеристик сообщается о том, что Tesla Phone построен на чипе Snapdragon 898, имеет дисплей разрешением 4k, три задние камеры с основным 108-мегапиксельным сенсором и оснащён накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Сколько устройство будет стоить, не раскрывается.