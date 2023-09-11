Илон Маск прокомментировал грядущий iPhone 15

В ответ на комментарий пользователя в Twitter, миллиардер признал, что ему не совсем ясны эти различия, предположив, что единственным заметным улучшением может быть камера.

Обсуждение в социальных сетях быстро разгорелось. Некоторые пользователи сравнили инкрементные изменения в iPhone с постепенным развитием электромобилей Tesla.

Другие же предположили, что комментарии Маска могут намекать на разработку собственного смартфона от Tesla.

Новый iPhone 15, запуск которого запланирован на 12 сентября, ожидается с рядом улучшений, включая уменьшенные рамки, более качественную камеру и новую кнопку действий. Также предполагается, что новые модели будут соответствовать свежим европейским нормам и получат порт USB Type-C.