IMEI-регулятор раскрыл неанонсированную раскладушку Xiaomi с гибким дисплеем

Эта информация подтверждена данными из базы IMEI, где устройство зарегистрировано под модельным номером 2311BPN23C. Пока официального подтверждения от самой Xiaomi нет, но утечки указывают на то, что новинка появится на рынке в следующем году.

Девайс, судя по всему, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и сможет похвастаться тонким корпусом вкупе с маленьким весом, что является фирменной чертой гибких устройств компании.

Ожидается, что камера новинки будет напоминать таковую в Xiaomi 11 Ultra, но в уменьшенном размере. В составе камеры будут три датчика и LED-вспышка, одна из камер предложит 3-кратный телеобъектив.