Индийская версия Xiaomi Redmi Note 7 лишилась 48-мегапиксельной камеры

Компания Xiaomi сегодня представила в Индии не только смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro, но и новую версию Redmi Note 7. Если представленный в Китае в начале года Redmi Note 7 мог похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой, то индийская версия такой роскошью похвастаться не может.

Интересно, что сильного выигрыша в цене не получилось. В Китае смартфон предлагается по цене от 147 долларов за версию 3+32 ГБ, 176 долларов за 4+64 ГБ и 205 долларов за 6+64 ГБ. В Индии за 140 долларов предлагается версия 3+32 ГБ и за 169 долларов — 4+64 ГБ. Старшей модели не предусмотрено. Продажи начнутся с 6 марта.