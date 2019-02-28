Индийская версия Xiaomi Redmi Note 7 лишилась 48-мегапиксельной камеры

Компания Xiaomi сегодня представила в Индии не только смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro, но и новую версию Redmi Note 7. Если представленный в Китае в начале года Redmi Note 7 мог похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой, то индийская версия такой роскошью похвастаться не может.
Интересно, что сильного выигрыша в цене не получилось. В Китае смартфон предлагается по цене от 147 долларов за версию 3+32 ГБ, 176 долларов за 4+64 ГБ и 205 долларов за 6+64 ГБ. В Индии за 140 долларов предлагается версия 3+32 ГБ и за 169 долларов — 4+64 ГБ. Старшей модели не предусмотрено. Продажи начнутся с 6 марта.
Смартфон получил камеру 12+2 Мп, вместо прежних 48+5 Мп. Остальные характеристики не изменились. Xiaomi Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.
Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.