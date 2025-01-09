Индонезия не разрешила продавать iPhone 16, ей не хватило $ 1 млрд от компании

Запрещая продажи iPhone 16, Индонезия нацелена на то, чтобы заставить Apple увеличить свои инвестиции в экономику Юго-Восточной Азии. Проблема заключается в том, что в соответствии с местными правилами, смартфоны должны содержать хотя бы 35% компонентов, произведенных на территории страны. Однако завод, на котором будет производиться аксессуар AirTag, не решает проблему локализации компонентов для iPhone, так как это всего лишь аксессуар, а не основной продукт.

Министр отметил, что правительство не имеет основания для выдачи сертификатов о локальном содержании для iPhone 16, что препятствует продажам устройства в Индонезии. Картасасмита добавил, что Apple нужно продолжить переговоры, чтобы получить необходимые разрешения.