Индонезия не разрешила продавать iPhone 16, ей не хватило $ 1 млрд от компании

Опубликовано 09 января 2025, 13:301 мин.
Индонезия не разрешила продавать iPhone 16, ей не хватило $ 1 млрд от компанииКомпания не выполнила требования по локализации производства
Индонезийское правительство продолжает блокировать продажи iPhone 16, несмотря на предложение Apple инвестировать $ 1 миллиард в местное производство. Министр промышленности страны, Агус Гумиванг Картасасмита, сообщил, что предложенная сумма недостаточна для выполнения условий по локализации компонентов, которые должны производиться внутри страны.
Запрещая продажи iPhone 16, Индонезия нацелена на то, чтобы заставить Apple увеличить свои инвестиции в экономику Юго-Восточной Азии. Проблема заключается в том, что в соответствии с местными правилами, смартфоны должны содержать хотя бы 35% компонентов, произведенных на территории страны. Однако завод, на котором будет производиться аксессуар AirTag, не решает проблему локализации компонентов для iPhone, так как это всего лишь аксессуар, а не основной продукт.
Министр отметил, что правительство не имеет основания для выдачи сертификатов о локальном содержании для iPhone 16, что препятствует продажам устройства в Индонезии. Картасасмита добавил, что Apple нужно продолжить переговоры, чтобы получить необходимые разрешения.