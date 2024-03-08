Infinix GT 20 Pro уже сертифицировали в Индонезии — анонс совсем близко

Ранее он был замечен в Geekbench и других платформах сертификации, таких как TUV, EEC и Wi-Fi Alliance.

Пока известно немного: модель X6871 в базе SDPPI не раскрывает никаких характеристик GT 20 Pro, но подтверждает его скорый выход.

Geekbench показал нам чипсет Dimensity 8200, 12 ГБ оперативки и Android 14. Вероятно, как и GT 10 Pro, GT 20 Pro предложит «чистый» Android в некоторых регионах.

Ожидается два варианта: 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти.

Также Infinix работает над серией Note 40: Note 40, Note 40 Pro, Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G. Note 40 и 40 Pro будут работать на чипсете Helio G99, с поддержкой 45 Вт и 75 Вт зарядки соответственно.

Note 40 Pro 5G будет похож на Infinix GT 20 Pro, а Note 40 Pro+ 5G сможет похвастаться 100 Вт зарядкой и беспроводной зарядкой MagCharge.