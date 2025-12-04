Infinix нарисует дизайн флагмана Note 60 Ultra совместно с Pininfarina

Pininfarina известна своими работами в автомобильной индустрии, где создавала дизайн для таких марок, как Ferrari и Alfa Romeo. Теперь студия применит свой опыт в разработке потребительской электроники. Партнеры намерены установить новые стандарты в дизайне смартфонов, сделав его ключевой особенностью устройства.

Генеральный директор Infinix Тони Чжао заявил, что сотрудничество с Pininfarina является частью стратегии по усилению дизайнерской составляющей продуктов компании. Это партнерство должно укрепить позиции бренда в сегменте премиальных устройств.

Представитель Pininfarina Фабио Калорио отметил, что студия планирует перенести свои принципы, сочетающие эстетику и функциональность, в мир мобильных технологий. Целью является долгосрочное влияние на пользовательский опыт.

Анонс состоялся на мероприятии Business of Design Week 2025.

Технические характеристики, детали дизайнерской философии и точная дата выхода смартфона Infinix NOTE 60 Ultra будут объявлены отдельно в ближайшее время.