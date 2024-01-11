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08:37, 11 января 2024
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Infinix научилась использовать электронные чернила для смены дизайна задней крышки смартфонов

Идеи YotaPhone продолжают жить

Компания Infinix представила новую технологию E-Colour Shift на выставке CES 2024, которая позволяет изменять цвет задней панели смартфона.

Технология использует электронные чернила Prism 3 от компании E-Ink для создания динамических цветовых изменений на задней крышке устройств.

E-Colour Shift основана на использовании 60 микроэлементов, которые могут менять цвет в зависимости от времени, настроения пользователя и других факторов.

Эти изменения цвета не потребляют энергию после их активации, благодаря технологии двойного стабильного состояния E Ink, которая требует энергию лишь при изменении дисплея.

Представители Infinix заявили, что компания исследует дальнейшие возможности использования технологии E-Colour Shift, включая разработку программного обеспечения для расширения возможностей пользовательской настройки задней панели смартфона.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Infinix
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#E-Ink
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#смартфон
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