Infinix объявил акционные цены на смартфоны в период до 31 декабря

Infinix объявил акционные цены на смартфоны в период до 31 декабряМожно получить подарки
Компания Infinix объявила о финальной распродаже 2023 года, в рамках которой можно приобрести смартфоны, ноутбуки и аксессуары со скидкой до 40%.
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Компания предлагает весь модельный ряд, включая новинки — серию начального уровня HOT 40. Старшая модель серии — HOT 40 Pro оснащена мощным процессором Helio G99, получила до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Этот смартфон можно купить за 16990 рублей вместо 19990 рублей. Младшую модель линейки, HOT 40i, с объемом памяти до 16 ГБ + 256 ГБ можно приобрести за 13990 рублей.
В новогодней акции Infinix такде предлагает подарки: при покупке камерофона ZERO 30 в подарок идёт SMART 7 HD, покупая мощный NOTE 30 Pro в подарок можно получить HOT 30i.
Модель NOTE 30 работает на основе процессора Helio G99, получила 256 ГБ встроенной памяти и до 16 ГБ ОЗУ, большой FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Эту модель можно приобрести за 15990 рублей.
Вот цены на товары, участвующие в акции:
- HOT 40 Pro 16/256 —
₽19990-> ₽16990;
- HOT 40 16/256 —
₽17990-> ₽15990;
- HOT 40i 16/256 —
₽15990-> ₽13990;
- ZERO 30 (4G) —
₽28990-> ₽24990 (+ SMART 7 HD в подарок);
- NOTE 30 Pro —
₽26990-> ₽22990 (+ HOT 30i в подарок);
- NOTE 30 8/256 —
₽23990-> ₽15990;
- NOTE 30i 8/256 —
₽21990-> ₽15990;
- HOT 30 8/128 —
₽17990-> ₽13990;
- HOT 30i 8/128 —
₽13990-> ₽10990;
- HOT 30i 4/64 —
₽9990-> ₽6990;
- SMART 8 8/128 —
₽11990-> ₽6990;
- SMART 7 HD — 4/64 —
₽7990-> ₽4990;
- INBOOK Y3 Max —
₽62999-> ₽53999;
- Buds Neo — ₽2 990.
Акция продлится до конца 2023 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании.