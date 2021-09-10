Infinix объявил распродажу бюджетных смартфонов со скидками до -38%

Акция начнётся в 10:00 по московском времени 13 сентября в магазине Molnia на TMall и продолжится до 10:00 16 сентября. В акции участвуют смартфоны Infifnix линеек Hot 10 и Note 10.

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HOT 10 Lite получил 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной; имеет 6,6-дюймовый HD+ дисплей и тройную камеру 13 Мп, четырёхъядерный процессор Mediatek Helio A20, а также аккумулятор мощностью 5000 мАч. Стоимость гаджета по скидке – 5991 рубль.

HOT 10 Play, представлен в двух комплектациях: 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти; 4 и 64 ГБ. Модели имеют батарею на 6000 мАч, процессор MediaTek Helio G25 и HD+ дисплей диагональю 6,82’’. Стоимость составит 6691 и 7991 рубль соответственно.

HOT 10S имеет также две комплектации: 4+64 Гб и 4+128 ГБ. Получил мощный игровой процессор MediaTek Helio G85, тройную камеру на 48 Мп с функцией Super Nightscape, а также дисплей 6,82 дюйма разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Цена гаджетов – 8991 и 9991 рубль.

Флагман NOTE 10 Pro также имеет две комплектации: 6 Гб оперативной памяти и 64 ГБ постоянной; 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Устройство получило мощный чип MediaTek Helio G95, дисплей 6,95’’ разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащён 64 Мп ночной камерой ультра. Цены на гаджет составят 12991 и 13991 рубль соответственно.