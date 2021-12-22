Телефоны
Сегодня в 20:36
2 мин.

Infinix объявил распродажу смартфонов на AliExpress TMall

До 25 декабря
Компания Infinix объявила о начале акции «День Бренда на TMall», в рамках которой можно получить скидки -40% на смартфоны линеек Hot, Smart, Note и Zero. Предложения начинаются от 6390 рублей.
Infinix объявил распродажу смартфонов на AliExpress TMall

Полный список смартфонов, участвующих в событии, а также их актуальные цены:

  1. Hot 10 Lite 2+32 ГБ, 6390 рублей.
  1. Smart 6 NFC, 2+32 ГБ, 6490.
  1. Hot 11 Play 4+64 ГБ, 8490.
  1. Hot 11S NFC 4+64 ГБ, 9990.
  1. Hot 11S NFC 6+128 ГБ, 11990.
  1. Note 10 Pro NFC 8+128 ГБ, 13590.
  1. Note 11 Pro 8+128 ГБ, 13990.
  1. Zero X Pro 8+128 ГБ, 19990.

Смартфоны серий Note 10 Pro, Note 11 Pro и Zero X Pro станут эксклюзивным предложением TMall.

Устройства Note оборудованы флагманскими процессорами MediaTek Helio G95 и Helio G96 соответственно, ОЗУ на 8 ГБ, а в смартфоне Note 11 Pro можно программно расширить память до 11 ГБ. Также эти модели оснащены камерами на 64 Мп. Note 10 Pro получил дисплей 6,95", с частотой обновления 90 Гц.

Zero X Pro оснащён разнообразной оптикой: 108 Мп основной камерой с гибридной стабилизацией, 8 Мп объективом с перископным зумом и оптической стабилизацией — 2-кратный оптический и 60-кратный гибридный, — а также сверхширокоугольной 8 Мп линзой. Также смартфон получил 6,67“ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и сертифицированную быструю зарядку на 45 Вт, что гарантирует её безопасность для батареи устройства.

Со всеми характеристиками предлагаемых устройств можно ознакомиться на странице акции. В ней также примут участие партнёры Infinix: Molnia Electronics и Smart Life. Количество товаров и промокодов ограничено, поэтому самые выгодные предложения можно будет получить в начале действия акции.

Акция продлится до 11:00 25 декабря 2021 года.

Источник: Пресс-релиз Infinix
Новости партнеров
Новости партнеров