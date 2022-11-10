Infinix объявил скидки до 10 тысяч рублей на смартфоны в ноябре

Речь идёт о снижении цены на устройства до 40%! Так, например, флагманский Infinix Zero Ultra можно купить на 10 000 рублей дешевле изначальной цены — за 39 990 рублей.

Устройство может похвастаться 200 Мп камерой, а также сверхмощной быстрой зарядкой на 180 Вт. С её помощью телефон от 1 до 100% можно зарядить всего за 12 минут. В основе телефона лежит Dimensity 920 от MediaTek.

Также в рамках распродажи пользователи смогут купить Infinix Smart 6 Plus всего за 6 990 рублей.

Представители бренда заявили, что крупные и акции на смартфоны будут проходить в течение всего ноября.