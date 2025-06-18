Infinix официально запустил в России продажи новой линейки смартфонов NOTE 50

Все модели серии получили корпус из материала ArmorAlloy™, сочетающего дамасскую сталь и авиационный алюминий. Технологии ShockAbsorb™ и HyperCasting обеспечивают повышенную устойчивость к ударам и царапинам, а защита по стандарту IP64 делает устройства устойчивыми к пыли и влаге.

Особенностью линейки стал световой индикатор Bio-Active Halo AI, который не только уведомляет о звонках и сообщениях, но и может отслеживать пульс и уровень кислорода в крови. В старших моделях индикатор поддерживает цветовые эффекты.

NOTE 50 (19 999 ₽) оснащен AMOLED-экраном с частотой 144 Гц, процессором MediaTek Helio G100 Ultimate, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой (45 Вт) и беспроводной (30 Вт) зарядки. Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией.