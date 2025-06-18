Infinix официально запустил в России продажи новой линейки смартфонов NOTE 50

Infinix официально запустил в России продажи новой линейки смартфонов NOTE 50Три модели с ИИ-функциями и интеграцией с сервисами Яндекса
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Все модели серии получили корпус из материала ArmorAlloy™, сочетающего дамасскую сталь и авиационный алюминий. Технологии ShockAbsorb™ и HyperCasting обеспечивают повышенную устойчивость к ударам и царапинам, а защита по стандарту IP64 делает устройства устойчивыми к пыли и влаге.
Особенностью линейки стал световой индикатор Bio-Active Halo AI, который не только уведомляет о звонках и сообщениях, но и может отслеживать пульс и уровень кислорода в крови. В старших моделях индикатор поддерживает цветовые эффекты.
NOTE 50 (19 999 ₽) оснащен AMOLED-экраном с частотой 144 Гц, процессором MediaTek Helio G100 Ultimate, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой (45 Вт) и беспроводной (30 Вт) зарядки. Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией.
NOTE 50 Pro (24 999 ₽) получил более мощный процессор, 12 ГБ оперативной памяти, улучшенную систему охлаждения и яркий 6,78-дюймовый AMOLED-экран (1300 нит). Зарядка еще быстрее — 90 Вт.
Флагман NOTE 50 Pro+ 5G+ (42 999 ₽) работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, поддерживает 5G и оснащен кремний-углеродным аккумулятором с зарядкой 100 Вт. Игровой движок XBOOST AI оптимизирует производительность в играх.
Все модели получили персонального помощника Folax с поддержкой русского языка. Он умеет переводить тексты, расшифровывать аудио и работать с сервисами Яндекса (Карты, Go, Еда). Для активации достаточно сказать: «Привет, Folax». Также доступна нейросетевая модель DeepSeek для ответов на вопросы.