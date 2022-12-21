Infinix подарит 2 года гарантии всем, кто успеет купить смартфон до конца декабря 2022

Целый ряд знаковых устройств бренда можно купить заметно дешевле обычного. Это касается и смартфонов Zero 20, Note 12 Pro и Note 12 — устройства стоят 19 990, 16 990 и 12 990 рублей вместо прежних 26 990, 24 990 и 19 990 рублей соответственно.

Вместе с тем компания также объявила об акции с расширенным сроком гарантии для покупателей, приобретающих гаджеты Infinix. В честь Нового года она предлагает расширенное двухлетнее гарантийное обслуживание устройств, купленных в период с 1 по 31 декабря 2022 года.