Infinix представил смартфоны среднего класса Note 40 с новым типом быстрой зарядки

Флагман серии, NOTE 40 Pro+ 5G, способен зарядить аккумулятор на 50% всего за 8 минут! Спасибо стоит сказать новой технологии All-Round FastCharge 2.0 с фирменным чипом Cheetah X1 — они позволяют устройствам заряжаться невероятно быстро как по проводу, так и без него.

NOTE 40 Pro+ 5G заряжается на мощности до 100 Вт, а беспроводная зарядка достигает 20 Вт. По словам производителя, смартфоны серии выдерживают до 1600 циклов зарядки, сохраняя до 80% емкости аккумулятора.