Infinix представила игровой смартфон GT 30 с экраном 144 Гц и процессором Dimensity 7400 в России

Устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Экран поддерживает защиту зрения, а корпус имеет сертификацию IP64.

Аппарат работает на 8-ядерном MediaTek Dimensity 7400, обеспечивая 120 fps в играх вроде MLBB и Free Fire, а также 90 fps в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile.

За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, а функцию расширения оперативной памяти позволяет увеличить объём с 8 до 16 ГБ.

Основная камера — 64-Мп, дополненная 8-Мп ультрашириком и 13-Мп селфи-модулем. Есть игровая подсветка с ИИ-управлением и GT-триггеры для удобства в шутерах.

Infinix GT 30 в версии 8/256 ГБ доступен в России по цене 22 990 рублей в сетях DNS и официальном магазине Infinix на WB.