Infinix представила смартфон с зарядкой от Солнца и искусственного освещения

Опубликовано 04 марта 2025, 07:151 мин.
Infinix представила смартфон с зарядкой от Солнца и искусственного освещенияНеужели сегмент смартфонов начал вновь развиваться?
На MWC 2025 компания Infinix показала революционную технологию — смартфон, способный заряжаться от солнечного и искусственного света.
Разработка использует перовскитовые солнечные элементы и ИИ-алгоритмы, позволяя устройству накапливать энергию как на улице, так и в помещении.
Специальный чехол с контактными точками обеспечивает бесперебойную подзарядку, а система MPPT регулирует напряжение и предотвращает перегрев.
Также компания представила технологию Sunflower Wireless Charging, которая автоматически оптимизирует передачу энергии в радиусе до 3 метров в зависимости от освещенности.
В экстренных ситуациях смартфон сможет использовать запасенную энергию для поддержания связи при отключении электричества.
Infinix рассматривает интеграцию этой экологичной технологии в другие мобильные устройства и носимую электронику.