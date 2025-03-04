Infinix представила смартфон с зарядкой от Солнца и искусственного освещения

Разработка использует перовскитовые солнечные элементы и ИИ-алгоритмы, позволяя устройству накапливать энергию как на улице, так и в помещении.

Специальный чехол с контактными точками обеспечивает бесперебойную подзарядку, а система MPPT регулирует напряжение и предотвращает перегрев.

Также компания представила технологию Sunflower Wireless Charging, которая автоматически оптимизирует передачу энергии в радиусе до 3 метров в зависимости от освещенности.

В экстренных ситуациях смартфон сможет использовать запасенную энергию для поддержания связи при отключении электричества.

Infinix рассматривает интеграцию этой экологичной технологии в другие мобильные устройства и носимую электронику.