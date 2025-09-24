Телефоны
Опубликовано 24 сентября 2025, 19:46
1 мин.

Infinix представила смартфоны HOT 60 Pro и Pro+ и новые наушники

Новинки уже доступны в продаже
Infinix объявила о запуске в России старших моделей линейки HOT 60 — HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+. Устройства ориентированы на пользователей, которым важна автономность, производительность и доступная цена.
Infinix представила смартфоны HOT 60 Pro и Pro+ и новые наушники

© Infinix

Модель HOT 60 Pro+ отличается толщиной корпуса всего 5,95 мм. Производитель заявляет, что это самый тонкий смартфон в мире с 3D-изогнутым экраном. Базовая версия HOT 60 Pro немного толще — 6,6 мм. Оба аппарата получили 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц.

HOT 60 Pro

HOT 60 Pro

© Infinix

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G200. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ. Емкость аккумулятора — 5160 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Основная камера использует сенсор Sony IMX882 на 50 Мп, фронтальная камера — 13 Мп.

Старшая модель доступна в шести цветах: черный, серебристый, зеленый, коралловый, фиолетовый и желтый. Базовая версия предлагается в черном и серебристом цветах. На боковой панели HOT 60 Pro есть отдельная AI-кнопка для быстрого доступа к функциям.

HOT 60 Pro+

HOT 60 Pro+

© Infinix

Смартфоны уже доступны к покупке. Цена HOT 60 Pro+ составляет 17 990 рублей, HOT 60 Pro предлагается за 14 990 рублей (256 ГБ) или 12 990 рублей (128 ГБ).

Параллельно компания анонсировала выход беспроводных наушников XBUDS 3 Lite. Модель получила систему шумоподавления с использованием ИИ и заявленное время работы до 24 часов. Стоимость аксессуара составит 990 рублей.

XBUDS 3 Lite

XBUDS 3 Lite

© Infinix

Источник:Infinix
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Infinix
,
#смартфон
,
#наушники