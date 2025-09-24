Infinix представила смартфоны HOT 60 Pro и Pro+ и новые наушники

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G200. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ. Емкость аккумулятора — 5160 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Основная камера использует сенсор Sony IMX882 на 50 Мп, фронтальная камера — 13 Мп.

Старшая модель доступна в шести цветах: черный, серебристый, зеленый, коралловый, фиолетовый и желтый. Базовая версия предлагается в черном и серебристом цветах. На боковой панели HOT 60 Pro есть отдельная AI-кнопка для быстрого доступа к функциям.