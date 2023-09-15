Infinix привезла в России свой первый игровой смартфон с прозрачной задней крышкой

Этот гаджет выделяется своей высокой производительностью и агрессивным дизайном в стиле «киберпанк». Но фанаты технологий также заметят явное сходство со смартфонами бренда Nothing.

Новинка работает на специализированной версии Android 13, созданной специально для геймеров. Смартфон будет доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Цена устройства составляет 32 990 рублей.

При этом на старте продаж его можно приобрести по специальной цене в 27 990 рублей.