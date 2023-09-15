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08:16, 15 сентября 2023
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Infinix привезла в России свой первый игровой смартфон с прозрачной задней крышкой

По достаточно приятной цене

Infinix, международная технологическая компания, впервые входит на российский рынок игровых смартфонов с моделью GT 10 Pro.

Этот гаджет выделяется своей высокой производительностью и агрессивным дизайном в стиле «киберпанк». Но фанаты технологий также заметят явное сходство со смартфонами бренда Nothing.

Новинка работает на специализированной версии Android 13, созданной специально для геймеров. Смартфон будет доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Цена устройства составляет 32 990 рублей.

При этом на старте продаж его можно приобрести по специальной цене в 27 990 рублей.

Infinix привезла в России свой первый игровой смартфон с прозрачной задней крышкой
© Infinix

В качестве процессора используется Dimensity 8050 5G от MediaTek. Экран смартфона — 10-битный FullHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Infinix GT 10 Pro предлагает ряд уникальных функций для геймеров, включая 4D-вибрацию и высокоточный гироскоп. Эти функции позволяют игрокам более полно погрузиться в игровой процесс.

Источник:Infinix
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