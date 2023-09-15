Infinix привезла в России свой первый игровой смартфон с прозрачной задней крышкой

Infinix привезла в России свой первый игровой смартфон с прозрачной задней крышкойПо достаточно приятной цене
Infinix, международная технологическая компания, впервые входит на российский рынок игровых смартфонов с моделью GT 10 Pro.
Этот гаджет выделяется своей высокой производительностью и агрессивным дизайном в стиле «киберпанк». Но фанаты технологий также заметят явное сходство со смартфонами бренда Nothing.
Новинка работает на специализированной версии Android 13, созданной специально для геймеров. Смартфон будет доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Цена устройства составляет 32 990 рублей.
При этом на старте продаж его можно приобрести по специальной цене в 27 990 рублей.
В качестве процессора используется Dimensity 8050 5G от MediaTek. Экран смартфона — 10-битный FullHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц.
Infinix GT 10 Pro предлагает ряд уникальных функций для геймеров, включая 4D-вибрацию и высокоточный гироскоп. Эти функции позволяют игрокам более полно погрузиться в игровой процесс.