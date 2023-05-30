Infinix привезла в Россию линейку Note 30 с качественным дисплеем и двухлетней гарантией

Все три устройства поддерживают универсальную быструю зарядку стандарта PD 3.0. При этом NOTE 30 Pro поставляется с быстрой зарядкой на 68 Вт, NOTE 30 – 45 Вт, а NOTE 30i – 33 Вт.

Сразу две модели, NOTE 30 Pro и NOTE 30, получили дисплеи с частотой обновления 120 Гц. При этом все устройства обладают большим объёмом памяти: до 16 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной.