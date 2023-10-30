Infinix привезла в Россию недорогой смартфон с очень качественной фронтальной камерой

Устройство обещает стать настоящей находкой для любителей фотографии и видеоблогинга, ведь она оснащена фронтальной камерой на 50 Мп и основной камерой на 108 Мп.

Модули подобного уровня позволяют не только создавать высококачественные фотографии, но и снимать видео в разрешении 2К.

Дизайн устройства также достаточно интересен: изогнутый 10-битный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит обеспечивает отличное качество изображения.

Производительность смартфона поддерживается на высоком уровне 6-нм процессором MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой до 16 ГБ.

Сообщается, что с 8 ноября 2023 года ZERO 30 (4G) будет доступен для покупки эксклюзивно в МТС, а с 30 октября стартует предзаказ с возможностью получения 10% кэшбека.

Цена на смартфон стартует от 26 990 рублей. В комплекте с ним покупатели получат в подарок второй смартфон Infinix SMART 7 HD и другие бонусы.