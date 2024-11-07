Infinix привёз сверхтонкий бюджетный смартфон Hot 50 Pro+ в Россию

HOT 50 Pro+ получил процессор Mediatek Helio G100, а также сертификат TÜV SÜD, подтверждающий долгосрочную эффективность устройства. Смартфон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 и оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.

Благодаря высокой частоте отклика сенсора в 2160 Гц и частоте кадров в популярных играх до 90 FPS, устройство справляется с игровыми нагрузками. HOT 50 Pro+ оснащен основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 13 Мп и функциями искусственного иснтеллекта для улучшения качества снимков в любых условиях.

Кроме того, смартфон поддерживает технологию NFC для бесконтактных платежей и функцию Always-On Display, что позволяет быстро проверять время и уведомления. Infinix HOT 50 Pro+ доступен в трёх цветах по цене 21 990 рублей за модель с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти.