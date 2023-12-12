Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны HOT 40 с улучшенной долговечностью аккумулятора

Самая бюджетная во всей линейке — модель Hot 40i. Гаджет оснащён чипсетом Unisoc T606 с 8-ядерным процессором с двумя производительными ядрами Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и шестью Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц. В качестве GPU используется Mali-G57 MC1 с частотой 650 Гц.

Дисплей — 6,56" IPS с разрешением HD+ и с той же, что и у предыдущей модели частотой обновления, — 90 Гц, частота дискретизации прикосновений — 180 Гц. ОЗУ — 4 ГБ или 8 ГБ, накопитель — 128 ГБ либо 256 ГБ.

Hot 40i получил основную 50 Мп камеру и AI-сенсор, имеет и 32 Мп селфи-камеру и Magic Ring. Фирменная оболочка Infinix, XOS обновлена до версии 13.0. Эта модель получила зарядку мощностью 18 Вт.