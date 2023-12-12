Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны HOT 40 с улучшенной долговечностью аккумулятора

Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны HOT 40 с улучшенной долговечностью аккумулятораИ игровыми функциями
Компания Infinix объявила о выпуске бюджетных смартфонов серии Hot 40, состоящей из трёх моделей: Hot 40, Hot 40 Pro и Hot 40i. Все они оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и программной функцией Xboost gaming engine для лучшей оптимизации аппаратного обеспечения во время игр. Движок Xboost — программа запуска игр Infinix, которая обеспечивает «повышенную стабильность» во время игры. Движок имеет три уровня для трёх различных уровней погружения в игру. Все модели работают под управлением фирменной оболочки XOS, основанной на Android 13. Из общего ещё сервисная информационная функция Magic Ring — аналог Dynamic Island в iPhone, а также одинаковые цвета: золотой горизонт, космический чёрный, морской синий.
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Hot 40 получил 6,78" IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации прикосновений до 270 Гц. Смартфон оснащён основной 50 Мп камерой с f/1.6, 2 Мп макро- и AI-камерами, а также селфи-камерой на 32 Мп.
Эта модель основана на 12-нм чипсете Helio G88 с процессором 2,0 ГГц. Оперативная память составляет 8 ГБ, постоянная — 128 ГБ/256 ГБ.
Самая бюджетная во всей линейке — модель Hot 40i. Гаджет оснащён чипсетом Unisoc T606 с 8-ядерным процессором с двумя производительными ядрами Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и шестью Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц. В качестве GPU используется Mali-G57 MC1 с частотой 650 Гц.
Дисплей — 6,56" IPS с разрешением HD+ и с той же, что и у предыдущей модели частотой обновления, — 90 Гц, частота дискретизации прикосновений — 180 Гц. ОЗУ — 4 ГБ или 8 ГБ, накопитель — 128 ГБ либо 256 ГБ.
Hot 40i получил основную 50 Мп камеру и AI-сенсор, имеет и 32 Мп селфи-камеру и Magic Ring. Фирменная оболочка Infinix, XOS обновлена до версии 13.0. Эта модель получила зарядку мощностью 18 Вт.
Самая мощная модель в серии — Hot 40 Pro. Получила 6-нм чип Helio G99, 6,78" IPS-дисплей с разрешением Full HD+, поддерживающий частоту обновления до 120 Гц и частоту дискретизации прикосновений 240 Гц.
Здесь только один вариант оперативной памяти — 8 ГБ, а накопитель можно получить в двух модификациях — 128/256 ГБ.
У Infinix Hot 40 Pro лучшая основная камера в линейке с сенсором 108 Мп. На задней панели также находится макрокамера на 2 Мп и AI-камера.
Батарея Hot 40 Pro заряжается с 20 до 75 % за 35 минут с помощью комплектной быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Аккумулятор может выдержать 1600 циклов зарядки, что составляет более 4 лет ежедневного подключения телефона.
Серия НОТ 40 будет доступна в России с 12 декабря в следующих комплектациях:
НОТ 40ị 4/128 Гб за 12990 рублей. Промо цена — 10990 рублей;
НОТ 40i 8/128 Гб за 14990 рублей. Промо цена — 12990 рублей;
НОТ 40ị 8/256 Гб за 15990 рублей. Промо цена — 13990 рублей;
НОТ 40 8/128 Гб за 16990 рублей. Промо цена — 14990 рублей;
НОТ 40 8/256 Гб за 17990 рублей. Промо цена — 15990 рублей;
HOT 40 Pro 8/256 Гб за 19990. Промо цена — 17990 рублей.