Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны на новых процессорах MediaTek

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Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны на новых процессорах MediaTekПо цене от 13 990 рублей
В последнее время даже производители недорогих смартфонов всё чаще делают упор на более премиальный сегмент. Радует, что всё ещё находятся бренды, которые выпускают достойные бюджетные аппараты.
К таковым можно отнести и Infinix. Компания представила в России сразу два бюджетных смартфона на базе чипов MediaTek — HOT 11S и NOTE 11 Pro.
HOT 11S базируется на Helio G88, имеет 6,78-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и приятную цену в 13 990 рублей. При этом смартфон также может похвастаться аккумулятором на 5000 мАч, главным модулем основной камеры на 50 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
В свою очередь NOTE 11 Pro — более дорогой аппарат. За него компания попросит уже 19 990 рублей. Но тут и памяти больше — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Также в основу смартфона лёг чип MediaTek Helio G96. Главный модуль основной камеры аппарата имеет разрешение 64 Мп.