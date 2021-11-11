Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны на новых процессорах MediaTek

В свою очередь NOTE 11 Pro — более дорогой аппарат. За него компания попросит уже 19 990 рублей. Но тут и памяти больше — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Также в основу смартфона лёг чип MediaTek Helio G96. Главный модуль основной камеры аппарата имеет разрешение 64 Мп.