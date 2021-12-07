Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны серии Smart стоимостью 8,5 тысяч рублей

Infinix привёз в Россию бюджетные смартфоны серии Smart стоимостью 8,5 тысяч рублейОни доступны с 7 декабря
Smart 6 основан на восьмиядерном процессоре UNISOC SC9863A. Получил экран 6,6“ разрешением 720х1600, плотностью пикселей 266 PPI и матрицу IPS, а также каплевидный вырез для передней камеры. Устройство оборудовано 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и работает под управлением Android 11.
Смартфон оснащён блоком камер из 8-мегапиксельного основного объектива, вспомогательного модуля, участвующего в работе алгоритмов искусственного интеллекта, светодиодной вспышки и 5 Мп селфи-камеры с режимом бьютификации, обеспечивающим стабильную съёмку вне зависимости от обстоятельств.
Питается смартфон от аккумулятора 5000 мАч, что позволяет работать без подзарядки до двух дней работы в обычном режиме. За безопасность данных отвечают сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки устройства по лицу.
Отличительная особенность устройств Smart 6 — трёхслойное покрытие корпуса, состоящее из уникального состава с ионами серебра, который защищает владельцев от вирусов и бактерий.
С 7 декабря смартфоны Infinix Smart 6 будут доступны в сетях розничной торговли RBT, DNS и других. С полным списков магазинов можно ознакомиться на сайте производителя. Рекомендованная розничная цена составляет 8490 рублей. Смартфоны будут доступны в цветах: чёрный и цвета морской волны.