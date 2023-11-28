Infinix привёз в Россию бюджетный смартфон Smart 8 за 10 тысяч рублей

Гаджет основан на восьмиядерном чипе Unisoc T606, беспечивающем высокий уровень производительности для устройств этого класса. Процессор выполнен по 12-нм техпроцессу. Процессор работает на частоте до 1600 МГц и получил более 240 тысяч баллов в бенчмарках AnTuTu.

Объём оперативной памяти, в зависимости от комплектации, может составлять 3 или 4 ГБ. Но ОЗУ можно расширить до 8 ГБ за счёт использования постоянной памяти. Объём накопителей — 64/128 ГБ.

SMART 8 оснащён 6,6" дисплеем с отверстием под фронтальную камеру. Модель поддерживает функцию «Смарт панели», позволяя получать актуальную информацию по статусу зарядки, входящим вызовам и другим событиям. Частота дисплея составляет 90 Гц, пиковая яркость — 500 нит.

Смартфон получил основную 13 Мп камеру, оснащённую кольцевой вспышкой, что позволяет делать качественные снимки при любых условиях освещения. Селфи-камера — 8 Мп модуль, оснащённый отдельной LED-вспышкой.

Модели будут представлены в трёх расцветках: блестящее золото, зелёный кристалл и чёрный лес. Корпус SMART 8 выполнен с применением специальной матовой текстурированной поверхности из композитных материалов. Благодаря этому на поверхности не остаются отпечатки пальцев.