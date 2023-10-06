Infinix привёз в Россию «гоночную» спецверсию смартфона среднего класса Note 30 VIP

Этот аппарат создан в сотрудничестве с дизайнерской студией Designworks, которая является частью группы компаний BMW.

Новинка сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн, вдохновлённый гоночной эстетикой. К тому же, смартфон был удостоен престижной награды iF Design Award 2023.

NOTE 30 VIP «Гоночное Издание» — это не просто красивый смартфон, но и мощный гаджет. Он работает на процессоре Dimensity 8050 5G от MediaTek и оснащён 10-битным AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц.