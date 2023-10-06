Infinix привёз в Россию «гоночную» спецверсию смартфона среднего класса Note 30 VIP

Infinix привёз в Россию «гоночную» спецверсию смартфона среднего класса Note 30 VIPЦены вполне приемлемые
Infinix представила в России новый смартфон — Infinix NOTE 30 VIP «Гоночное Издание».
Этот аппарат создан в сотрудничестве с дизайнерской студией Designworks, которая является частью группы компаний BMW.
Новинка сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн, вдохновлённый гоночной эстетикой. К тому же, смартфон был удостоен престижной награды iF Design Award 2023.
NOTE 30 VIP «Гоночное Издание» — это не просто красивый смартфон, но и мощный гаджет. Он работает на процессоре Dimensity 8050 5G от MediaTek и оснащён 10-битным AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц.
Камеры тоже на высоте: основная на 108-мегапиксельная, а селфи-камера на 32 Мп.
Для любителей быстрой зарядки есть хорошие новости: устройство поддерживает технологию мощностью до 50 Вт и поставляется с блоком питания на 68 Вт.
Устройство поступило в продажу в России ещё 03 октября в двух вариантах: с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти по цене 29 990 рублей и с 12 ГБ оперативки вместе с 256 ГБ постоянного хранилища по цене 32 990 рублей.