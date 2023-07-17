Infinix привёз в Россию новый смартфон дешевле 7 тысяч рублей

Новинка может похвастаться впечатляющей автономностью благодаря аккумулятору на 6000 мАч. По словам производителя, он позволяет смартфону работать без подзарядки до 4 дней.

Помимо этого, устройство сочетает в себе современный дизайн, качественную 13 Мп камеру и достаточную производительность для повседневных задач. Есть здесь и брызгозащита по стандарту IP53.

Но что особенно впечатляет, так это цена Infinix SMART 7 Plus. В России устройство предлагается за 9 990 рублей за версию 3/64 ГБ. Но в то же время, в рамках акции по случаю старта продаж, аппарат можно приобрести и вовсе за 6 990 рублей.

Отметим, что устройство получило 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720 x 1612 пикселей. Работает оно на базе 8-ядерного процессора от компании Unisoc.

Из софтверных интересностей можно отметить увеличение оперативной памяти до 7 ГБ за счёт внутреннего накопителя.