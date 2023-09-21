Infinix привёз в Россию смартфон с лучшим качеством видеозаписи на фронтальную камеру

Так, компания Infinix, известная своими необычными решениями, представила на российском рынке свою новую модель — Infinix ZERO 30 5G. Смартфон обещает «перевернуть представления о мобильной видеосъёмке».

Новинка оснащена фронтальной камерой с разрешением 50 Мп и возможностью записи видео в формате UltraHD (4K/60FPS). Ранее такие функции были доступны только в флагманских моделях высокой ценовой категории.

Теперь же, благодаря Infinix, каждый может стать видеоблоггером с «профессиональным инструментарием».

Infinix ZERO 30 5G не ограничивается одной только камерой. Устройство получило изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и процессор Dimensity 8020. Оперативная память составляет габридные 21 ГБ, что обеспечивает высокую производительность.

Новинку уже можно предзаказать в России по цене 36 990 рублей. При этом в честь старта продаж, компания предлагает специальную промо-цену в 32 990 рублей.