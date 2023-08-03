18:21, 03 августа 2023
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Infinix выпустила прозрачный смартфон в два раза дешевле Nothing Phone (2)Но зато не на процессоре Snapdragon
Компания Infinix выпустила свой первый игровой смартфон — GT 10 Pro.
Устройство оснащено процессором Dimensity 8050 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Кроме того, пользователи могут расширить хранилище до 1 ТБ с помощью карты microSD.
Но куда интереснее дизайн новинки — смартфон получил прозрачный корпус, который сильно напоминает таковой у Nothing Phone (2). При этом детище Infinix стоит $250 против $600, которые Nothing просит за свой смартфон.
Infinix GT 10 Pro также получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей, который может работать на частотах 120, 90 и 60 Гц. Экран обеспечивает яркость до 900 нит и поддерживает 10-битное цветовое пространство.