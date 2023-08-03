Infinix выпустила прозрачный смартфон в два раза дешевле Nothing Phone (2)

Устройство оснащено процессором Dimensity 8050 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Кроме того, пользователи могут расширить хранилище до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Но куда интереснее дизайн новинки — смартфон получил прозрачный корпус, который сильно напоминает таковой у Nothing Phone (2). При этом детище Infinix стоит $250 против $600, которые Nothing просит за свой смартфон.