Infinix запустила продажи флагманского смартфона Zero 40 5G в России

Новинка доступна в крупных сетях ритейла и на маркетплейсах. Устройство предлагает мощную камеру с 108 Мп, оптической стабилизацией и возможностью записи видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду на все камеры, включая 50-мегапиксельную ультраширокую и 50-мегапиксельную селфи-камеру.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 256 или 512 ГБ постоянной памяти и до 24 ГБ оперативной.