Infinix запустила продажи флагманского смартфона Zero 40 5G в России

Опубликовано 25 сентября 2024, 21:331 мин.
Infinix запустила продажи флагманского смартфона Zero 40 5G в РоссииЦена более чем демократичная
Компания Infinix объявила о начале продаж своего флагманского смартфона Zero 40 5G в России.
Новинка доступна в крупных сетях ритейла и на маркетплейсах. Устройство предлагает мощную камеру с 108 Мп, оптической стабилизацией и возможностью записи видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду на все камеры, включая 50-мегапиксельную ультраширокую и 50-мегапиксельную селфи-камеру.
Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 256 или 512 ГБ постоянной памяти и до 24 ГБ оперативной.
Изогнутый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц обеспечивает яркость до 1300 нит. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 45 Вт и беспроводную зарядку 20 Вт.
На старте продаж цена версии с 256 ГБ составит 39 990 рублей, а с 512 ГБ — 42 990 рублей.