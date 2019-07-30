Информацию о платежах Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay перенесут в Россию

Национальная система платёжных карт готовится перенести систему обработки платежей бесконтактных сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в Россию. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.

По данным одного из источников, НСПК активизировала работу по переносу сервиса обработки токенизированных платежей весной этого года. Отмечается, что четких планов по срокам переноса нет. Изначально планировалось сделать это до конца текущего года, но из-за объема работ реализация должна запоздать.

Второй источник отметил, что НСПК обсуждает с международными платежными системами технический вопрос переноса таких транзакций. Он пояснил: «Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов».