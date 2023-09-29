Иногда iPhone 15 сам заряжает повербанки вместо пополнения своего аккумулятора

На платформе Reddit появилось несколько сообщений об этом. Оказалось, что функция реверсивной проводной зарядки, дебютировавшая в серии iPhone 15, может иногда работать не так, как задумано.

Вместо того, чтобы заряжать iPhone, повербанка начинает подпитываться от аккумулятора смартфона.

Один из пользователей обнаружил, что его внешний аккумулятор Anker PowerCore Slim 10k PD, подключённый к iPhone 15, не заряжает телефон, а наоборот, заряжается от него. Представители компании Anker подтвердили, что проблема исчезает, если использовать порт USB-A для зарядки.

Они также заявили, что тестируют все свои аккумуляторы, чтобы выявить и устранить этот недостаток.