Инородное тело: стилус в Samsung Galaxy S23 Ultra начал отключаться от смартфона

21:49, 04 марта 2023
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Инородное тело: стилус в Samsung Galaxy S23 Ultra начал отключаться от смартфонаПричина пока не известна
Пользователи флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra начали массово жаловаться на внезапное и беспричинное отключение стилуса S Pen от смартфона.
Фото: Wepc.com
Почему это происходит, ответа нет ни у кого. Samsung проблему пока никак не прокомментировала. Чтобы снова подключить стилус к смартфону, нужно вставить перо обратно в выемку внутри гаджета.
На форуме Reddit, где пользователи делятся информацией об этом баге, говорят, что существует два варианта решения проблемы. Первый вариант — сбросить настройки стилуса, второй — включить функцию «Оставлять S Pen подключённым», которая по умолчанию отключена для экономии заряда аккумулятора, когда стилус не используется.