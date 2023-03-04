Инородное тело: стилус в Samsung Galaxy S23 Ultra начал отключаться от смартфона

Почему это происходит, ответа нет ни у кого. Samsung проблему пока никак не прокомментировала. Чтобы снова подключить стилус к смартфону, нужно вставить перо обратно в выемку внутри гаджета.

На форуме Reddit, где пользователи делятся информацией об этом баге, говорят, что существует два варианта решения проблемы. Первый вариант — сбросить настройки стилуса, второй — включить функцию «Оставлять S Pen подключённым», которая по умолчанию отключена для экономии заряда аккумулятора, когда стилус не используется.